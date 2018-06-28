Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 95.807,30 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 147,50 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 95.807,30 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



Dün gelişmekte olan ülke borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, 96.187,31 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 95.954,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.