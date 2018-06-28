Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar muğla Amsterdam Trabzon bilim Dragos
Başkan seçildi
Apaydın başkan seçildi
Türk dizileri rüzgarı
Türk dizileri rüzgarı
Festival sizi bekliyor
Festival sizi bekliyor
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek

Borsa, güne düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 147,50 puan azalarak 95.807,30 puandan açıldı

Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 azalışla 95.807,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 147,50 puan ve yüzde 0,15 değer kaybıyla 95.807,30 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün gelişmekte olan ülke borsalarından pozitif ayrışan BIST 100 endeksi, 96.187,31 puana kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,64 artışla 95.954,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 95.500'ün üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 100.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5