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Borsa güne düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 1.601,90 puan azalarak 97.650,95 puandan açıldı

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,61 düşüşle 97.650,95 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.601,90 puan ve yüzde 1,61 değer kaybıyla 97.650,95 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi de yüzde 1,29 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri değer kaybederken, en fazla gerileyen yüzde 2,37 ile ulaştırma oldu.

Dün 100.807,80 puanla 31 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 artışla 99.252,84 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihaleleri, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.600 seviyelerinin direnç, 96.500 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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