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Borsa güne düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 993,04 puan azalarak 95.281,65 puandan açıldı

Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 düşüşle 95.281,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 993,04 puan ve yüzde 1,03 değer kaybıyla 95.281,65 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi de yüzde 2,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,27 ile gıda, içecek oldu.

Dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve rekor düzeydeki işlem hacmiyle gün içinde 95.851,25 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3 azalışla 96.274,69 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Çin'in misillemesinin ardından bugün ABD'nin 200 milyar dolarlık ek vergi getireceği Çin ürünlerinin listesini yayımlamasının ticaret savaşı tedirginliğinin atmasına neden olduğunu belirterek, bugün başlayacak NATO zirvesinin öneminin de arttığını kaydetti. NATO zirvesine katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, veri takviminde ise ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile yurt içinde cari işlemler dengesinin takip edileceğini söyledi.

NATO zirvesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın birinci oturumuna katılacağı, ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı ikili görüşmeler yapacağını anımsatan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 ve 93.800 seviyelerinin destek, 97.500'ün ise direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

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