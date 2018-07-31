Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon ekonomi spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Borsa, güne düşüşle başladı

- BIST 100 endeksi, 215,50 puan azalarak 95.942,24 puandan açıldı

Borsa, güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 azalışla 95.942,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 215,50 puan ve yüzde 0,22 düşüşle 95.942,24 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi de yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile metal ana sanayi oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,60 değer kazancıyla 96.157,74 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

TCMB tarafından açıklanacak yılın 3'üncü Enflasyon Raporu’nda yıl sonu ve 2019 için enflasyon öngörüleri ile TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın iletişiminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, TCMB'nin bir önceki Enflasyon Raporu'nda yıl sonunda enflasyonun yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında, orta noktasının ise yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500'ün önemli direnç konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda alımların güçlenebileceğini kaydederek, 95.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5