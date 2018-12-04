banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa atama
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalışla 94.649,89'a geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kaybıyla 94.649,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 324,57 puan ve yüzde 0,34 azalarak 94.649,89 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi de yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,05 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,24 ile iletişim oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve açıklanan enflasyon verisinin beklentilerden düşük gelmesinin etkisiyle 96.829,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybıyla 94.974,45 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayı fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verisi, yurt dışında ise Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

İtalya'nın bütçe sorunu ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemi meşgul etmeye devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 94.000 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1