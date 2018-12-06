banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet Tekin Sarı
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 463,33 puan ve yüzde 0,49 azalışla 93.506,84 puana geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 değer kaybıyla 93.506,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 463,33 puan ve yüzde 0,49 azalarak 93.506,84 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,36 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, dünya borsalarındaki düşüşler ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.847,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 primle 93.970,16 puandan tamamladı.

Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da tutuklanmasının ardından küresel piyasalarda negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmenin ardından küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin arttığını ifade eden analistler, konuyla ilgili ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1