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Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 314,39 puan ve yüzde 0,34 azalışla 91.072,14 puana geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kaybıyla 91.072,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 314,39 puan ve yüzde 0,34 azalışla 91.072,14 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,48 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,36 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 1,48 değer kazancıyla 91.386,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.

Fitch Ratings'in 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdiğini, not görünümünü de "negatif" olarak belirlediğini anımsatan analistler, bugünkü değerlendirmeden herhangi bir not değişikliği beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın güçlü destek, 92.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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