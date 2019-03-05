Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 değer kaybıyla 103.933,61 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 259,72 puan ve yüzde 0,25 azalışla 103.933,61 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,81 ile sigorta en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, yüzde 0,90 artışla 104.193 puandan kapandı.



Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 104.700 seviyesinin direnç, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.





