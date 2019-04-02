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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 466,20 puan ve yüzde 0,50 azalışla 93.635,07 seviyesine geriledi.

Borsa güne düşüşle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,50 değer kaybıyla 93.635,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 466,20 puan ve yüzde 0,50 azalışla 93.635,07 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,90 ile elektrik oldu.

Dün, 91.800-95.200 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 primle 94.101,28 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'nin, Türkiye’ye kasım ayında göndermesi planlanan iki F-35 uçağı için hazırlık faaliyetlerinin ve uçakla ilgili sevkiyatların durdurulduğunu açıklaması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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