Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda emlak mersin Trabzon LOCARD
Kozmetik sektörü Dubai'de
Kozmetik sektörü Dubai'de
Fındıkta kahverengi tehdit!
Fındıkta kahverengi tehdit!
Sanayiye “askeri“ görev
Sanayiye “askeri“ görev
Bir market daha açtı
Bir market daha açtı
Talep arttı
Talep arttı

Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalışla 97.911,90 seviyesine geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 değer kaybıyla 97.911,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 291,29 puan ve yüzde 0,30 azalışla 97.911,90 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 ile ticaret oldu.

Dün, beklentilerden iyi açıklanan Çin verileri sonrası küresel ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlik ve yerel seçimlerin ardından başlayan seçimsiz 4,5 yıllık sürecin ekonomi ile ilgili görüşleri güçlendirmesi ile yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 primle 98.203,20 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç, 96.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5