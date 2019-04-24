Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 değer kaybıyla 95.821,42 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 131,35 puan ve yüzde 0,14 azalışla 95.821,42 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,61 kimya, petrol, plastik oldu.

Haftanın ilk günü, yükselen petrol fiyatlarının negatif etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 0,94 değer kaybıyla 95.952,77 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında Almanya'da nisan ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarının seyrinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 puanın destek, 97.200 ve 99.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



