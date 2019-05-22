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Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 267,65 puan azalışla 85.041,93 seviyesine geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 85.041,93 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 267,65 puan ve yüzde 0,31 azalışla 85.041,93 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,19 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da, yüzde 1,68 değer kaybeden BIST 100 endeksi, 85.309,58 puanla 27 Ocak 2017'den bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, BIST 100 endeksinde 84.900'ün kritik destek konumunda bulunduğunu, bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarının gücünün kısa vadeli yön açısından belirleyici olacağını kaydetti.

ABD-İran gerilimi ve ABD ile Çin tarafından ticaret konusunda atılan adımların yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, bugün İngiltere'de enflasyon verileri ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi.

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BISTPiyasalar
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