Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon mersin seminer 23
Dolar kaç oldu?
Dolar kaç oldu?
Guvernörler Kurul Toplantısı
Guvernörler Toplantısı
“Avrupa'da birinciyiz“
Avrupa'da birinciyiz!
Yeni Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye'de
Yeni Modeller Türkiye'de!
Moody's'in Türkiye kararı
Türkiye notunu düşürdü

Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 124,06 puan azalışla 94.033,63 seviyesine geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 124,06 puan ve yüzde 0,13 azalışla 94.033,63 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile ticaret oldu.

Dün küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 96.000 puanı test eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 94.157,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi, 92.500'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5