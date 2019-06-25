Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda seminer Trabzon oyun cumhuriyeti
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Kafkas ırkı arılar tanıtıldı
Hoş geldin kayısı!
Hoş geldin kayısı!
Akbatı'dan şarkılar geçti
Akbatı'dan şarkılar geçti
THY ile LOT anlaştı
THY ile LOT anlaştı
Ova pamukla buluştu
Ova pamukla buluştu

Borsa, güne düşüşle başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 116,00 puan azalışla 95.066,49 seviyesine geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 azalışla 95.066,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 166,00 puan ve yüzde 0,12 azalışla 95.066,49 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,91 ile bilişim oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 96.211,77 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri vermesine karşın günü önceki kapanışa göre 1,23 primle 95.182,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise ABD'de birinci el konut satışları ve Conference Board Tüketici Güveni Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

ABD ile İran arasında artan gerilimin piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.250 puanın direnç, 92.500 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DövizPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5