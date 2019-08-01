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Borsa, güne düşüşle başladı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 740,28 puan azalışla 101.342,20 seviyesine geriledi

Borsa, güne düşüşle başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 düşüşle 101.342,20 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 740,28 puan ve yüzde 0,73 azalışla 101.342,20 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,25 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yıl sonu enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesinin ardından tahvil faizlerinde düşüşler dikkati çekerken, Borsa İstanbul'da alımların güçlenemediği görüldü. BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,59 azalışla 102.082,48 puandan günü tamamladı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan düşürdüğünü ifade eden analistler, buna karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın kafa karıştıran açıklamalarının dünya genelinde pay piyasalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.600 seviyesinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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BISTPiyasalar
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