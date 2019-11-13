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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 77,58 puan artışla 104.049,94 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 artışla 104.049,94 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 77,58 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.049,94 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile sigorta oldu.

Dün açıklanan cari işlemler verisinin 2,5 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde fazla vermesi sonrası yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 artışla 103.972,36 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

ABD ve İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini bildiren analistler, BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

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