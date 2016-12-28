Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 düşüşle 76.687,74 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi 11,68 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,04 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile turizm, en çok gerileyen ise holding oldu.



Dün düşük işlem hacmiyle de olsa satış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 76.592,74 puanı gördü ve günü yüzde 0,43 azalışla 76.699,41 puandan tamamladı.



Analistler, yılın son haftasında, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle uluslararası piyasalarda düşük işlem hacimli bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde de hafta sonuna kadar benzer bir görünümün etkili olabileceğini kaydetti.



Bugün ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin destek konumuna geldiğini dile getirdi.



Döviz

İstanbul serbest piyasada dolar 3,5250, avro 3,6950 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,5230 liradan alınan dolar 3,5250 liradan satılıyor. 3,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,6950 lira olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5240 lira, avronun satış fiyatı ise 3,6820 lira olmuştu.