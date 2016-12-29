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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 77.504,17 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 43,53 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,44 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,29 ile metal ana sanayi oldu.

Dün güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, dolar kurundaki yükseliş eğilimine karşın alış ağırlıklı bir seyir izleyerek, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 77.700 puan sınırına kadar çıktı ve 77.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, piyasalarda düşük işlem hacimli dalgalı seyrin bugün de süreceğini belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 76.500 ve 76.000 seviyelerinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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