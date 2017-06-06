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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02 yükselişle 98.213,47 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 21,50 puan artarken, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kaybetti, bankacılık endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,31 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün gün içinde 99.150,46 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,68 azalışla 98.191,97 puandan tamamladı.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomi-finansPiyasalar
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