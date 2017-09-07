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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 109.611,68 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 109.611,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 0,12 puan azaldı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,35 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdiği 108.500 puan seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, buradan gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 109.611,79 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, ECB'den faiz ya da para politikası değişikliği beklenmediğini söyledi.

Karar sonrası ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarında ekim ayı toplantısına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi ikinci çeyrek büyüme ile ABD haftalık işsizlik başvurularının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 110.530 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 108.500'ün önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100Ekonomi
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