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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 yükselişle 105.356,67 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - BIST 100 endeksi 88,88 puan artarken, bankacılık endeksi de yüzde 0,17 yükseldi. Holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,53 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, döviz kurları ve faizlerdeki artışla gün içinde 103.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 değer kazancıyla 105.267,80 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasaların, artan risk iştahı ile pozitif seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olacağı kaydetti.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Türkiye, Rusya ve İran zirvesinden gelecek haberlerin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin direnç, 102.200 seviyesinin destek konumuna geldiğini ifade etti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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