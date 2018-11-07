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Borsa, güne yatay başladı

- BIST 100 endeksi, 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalışla 94.648,02 puana geriledi

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 değer kaybıyla 94.648,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 79,65 puan ve yüzde 0,08 azalışla 94.648,02 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi de yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile ticaret oldu.

Dün 5,3036 ile son 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yükselişe geçen dolar/TL ve Avrupa borsalarındaki satıcılı seyrin negatif etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 azalışla 94.727,67 puandan tamamladı.

Analistler, önceki 3 işlem gününde hızlı yükselen banka pay piyasalarındaki kar satışlarının dün itibarıyla etkisini artırdığını kaydetti.

Bugün yurt içinde Hazine bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin sonuçların takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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