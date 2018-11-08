Borsa, güne yatay başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 değer kazancıyla 95.521,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 28,41 puan ve yüzde 0,03 artışla 95.521,71 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 95.493,30 puandan tamamladı.

Analistler, dün Almanya'da sanayi üretimi ve bu sabah Çin'de açıklanan dış ticaret verileri ile ABD'de yeni Kongre dağılımının Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenme sürecini destekleyecek sonuçlara işaret ettiğini belirterek, bugün Almanya dış ticaret verisinin de bu anlamda takip edileceğini bildirdi.

Ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği artıracak verilerin gelmeye devam etmesi durumunda TL varlıklara ilginin süreceğini tahmin ettiklerini aktaran analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının da yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Fed'in, faizleri değiştirmeyerek yüzde 2,00-2,25 bandında sabit tutması beklenirken, aralık ayı toplantısında, yılın dördüncü ve son 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor.

Analistler, açıklanmaya devam eden 3'üncü çeyrek şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 96.300 ve 97.200 dirençlerinin gündeme geleceğini kaydetti.