Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Sürdürülebilir vantara partnerday Hitachi Trabzon
Konkordato tepkisi
Konkordato tepkisi
Kış lastiği başlıyor
Kış lastiği başlıyor
İthal et istemiyoruz
İthal et istemiyoruz
Çağrı Merkezi yenilendi
Çağrı Merkezi yenilendi
Revitacare HairCare Uygulaması ile Sağlıklı Saçlar
SAĞLIKLI SAÇLARIN SIRRI BU HABERDE

Borsa güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 35,38 puan ve yüzde 0,04 artışla 92.743,34 puana çıktı

Borsa güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 değer kazancıyla 92.743,34 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 35,38 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 92.743,34 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile ticaret oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki yükseliş, döviz kurlarındaki düşüş ve önceki günkü sert düşüşün ardından gelen tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,11 primle gördüğü en yüksek seviye olan 92.707,95 tamamladı.

Analistler, yurt içinde ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getiren analistler, BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 94.000 puanın direnç konumuna gelebileceğini bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1