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Borsa, güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 57,50 puan ve yüzde 0,06 azalışla 93.904,85 puana geriledi

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kaybıyla 93.904,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 57,50 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 93.904,85 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemelerden bulduğu destekle 94.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 primle 93.962,35 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

İtalya'nın ekonomik durumu, Brexit sürecine ilişkin endişeler ile Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 puanın destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumuna geldiğini kaydetti.


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BISTPiyasalar
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