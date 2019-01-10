Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya Bursa Bayim Olur musun Franchising Fuarı sektörü 17.kez buluşturacak!
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Borsa güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artışla 91.226,40 puana çıktı

Borsa güne yatay başladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 değer kazancıyla 91.226,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,52 puan ve yüzde 0,08 artışla 91.226,40 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,65 ile inşaat oldu.

Dün, yükseliş serisini 4'üncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazancıyla 91.156,88 puandan kapandı.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililerin Pekin'de gerçekleştirdiği ticaret müzakerelerinden gelen ilk açıklamaların pozitif olması ve dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarının güvercin olarak değerlendirilmesiyle piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısının tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açından BIST 100 endeksinde 88.500 ve 87.200 seviyelerinin destek, 91.300 ve 92.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1