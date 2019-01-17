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Borsa güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 artışla 95.499,76 puana çıktı

Borsa güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 değer kazancıyla 95.499,76 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 88,27 puan ve yüzde 0,09 artışla 95.499,76 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 azalırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile inşaat, en çok gerileyen ise 0,20 ile iletişim oldu.

Dün güne pozitif başlayan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faizleri sabit bırakmasının ardından banka pay piyasalarında yoğunlaşan alışlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,40 primle 95.411,49 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve bankacılık verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini söyledi.

Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın üzerinde yeni hedefin 96.400 ve 97.900 seviyeleri olduğunu, 93.400'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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