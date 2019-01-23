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Borsa, güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 artışla 99.737,52 puana çıktı

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99.737,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 60,41 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 99.737,52 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile ticaret oldu.

Dün diğer pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 99.677,11 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve devam eden Davos zirvesinden gelecek haber akışı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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BISTPiyasalar
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