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Borsa, güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,01 azalışla 104.061,03 puana geriledi

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 değer kaybıyla 104.061,03 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 13,19 puan ve yüzde 0,01 azalışla 104.061,03 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,01 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile sigorta oldu.

Dün, döviz kurlarındaki değer kayıplarından bulduğu destekle 106.000 puan sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 104.074,22 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de yayımlanacak istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500'ün üzerinde kalındığı sürece hedefin 105.000 ve 107.200 seviyeleri olacağını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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