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Borsa, güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 35,17 puan ve yüzde 0,03 artışla 105.117,48 puana yükseldi

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 değer kazancıyla 105.117,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 35,17 puan ve yüzde 0,03 artışla 105.117,48 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,23 ile orman, basım, kağıt oldu.

Yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,72 artarak günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un buluşması ve Brexit gelişmeleri, ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları, bekleyen konut satışları, fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını, bu seviyede gelebilecek kar satışlarının gücünün endeksin yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, endeksin 105.500 seviyesini aşması durumunda 106.700 direncinin gündeme geleceğini, olası düşüşlerde ise 103.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.


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