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Borsa güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 55,01 puan ve yüzde 0,05 azalışla 104.806,63 seviyesine geriledi

Borsa güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kaybıyla 104.806,63 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 55,01 puan ve yüzde 0,05 azalışla 104.806,63 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 yükseldi, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise holding oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 105.929,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazancıyla 104.861,64 puandan tamamladı.

Analistler, bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde uluslararası piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini kaydetti.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini dile getiren analistler, karar metninde Fed üyelerinin öngörülerini içeren projeksiyonların ve Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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