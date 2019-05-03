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Borsa, güne yatay başladı

- Açılışta BIST 100 endeksi, 66,05 puan ve yüzde 0,07 artışla 94.245,42 seviyesine çıktı

Borsa, güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 94.245,42 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 66,05 puan ve yüzde 0,07 artışla 94.245,42 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 gıda, içecek oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve 96.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisinin artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 primle 94.179,37 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini söyledi. Fitch Ratings, 15 Aralık'ta Türkiye'nin “BB” seviyesindeki kredi notunu ve “negatif” görünümünü teyit etmişti.

Bilanço dönemi olması nedeni ile hisse bazlı hareketlerin öne çıkabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 96.400 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,33 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,33) göre, bir önceki ay yüzde 19,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,25'e yükseleceği hesaplanıyor.

Enflasyon, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03 artış göstermişti.

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BISTPiyasalar
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