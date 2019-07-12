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Borsa güne yatay başladı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 54,26 puan artışla 99.460,70 seviyesine çıktı

Borsa güne yatay başladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 yükselişle 99.460,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 54,26 puan ve yüzde 0,05 artışla 99.460,70 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,11 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile inşaat oldu.

Dün artan küresel risk iştahı ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,83 değer kazanan BIST 100 endeksi günü 99.406,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumuna geldiğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalmasını bekliyor. Ekonomistler, mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
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