Borsa güne yatay seyirle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 98.987,52 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, 3,49 puan azalışla 98.987,52 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,03 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.



Dün döviz kurlarındaki değer kayıplarının etkisiyle 99.553,94 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 primle 98.991,01 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden gelecek haber ve açıklamaların da yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.800 ve 96.700 seviyelerinin destek konumuna geldiğini söyledi.