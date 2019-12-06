 buy Instagram followers
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ABD HUBUDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Eren Cambridge Analytica Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan
Budapeşte’deki İstanbul
Budapeşte’deki İstanbul
Sanatın taşındığı yer
Sanatın taşındığı yer
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Peron sayısı artacak
Peron sayısı artacak
Mısır hasadı başladı
Mısır hasadı başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı
banner17

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 349,93 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 109.008,91 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.658,98 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verilerinin, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BorsaEuroDolarBIST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5