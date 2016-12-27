Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Açılışta BIST 100 endeksi 135,92 puan yükselirken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,52 ile madencilik oldu.



Dün yurt dışı borsaların neredeyse tamamının Noel tatili nedeniyle kapalı olmasının etkisiyle düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 77.000 - 77.200 bandı içinde dengelendi ve günü yüzde 0,07 artışla 77.028,47 puandan tamamladı.