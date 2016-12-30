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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününe yüzde 0,16 yükselişle 77.959,52 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününe yüzde 0,16 yükselişle 77.959,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 123,66 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,83 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile bilişim oldu.

Dün güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, Dışişleri Bakanlığının, Suriye’de ateşkese gidilmesi hususunda mutabakata varıldığını duyurmasının pozitif etkisi ile gün içinde 78.000 puan sınırına kadar yükseldi.

Analistler, yılın son işlem gününde düşük işlem hacmi ve pozisyon kapatmak isteyen yatırımcıların etkisiyle varlık fiyatlarının geniş bir bant içinde dalgalanabileceğine dikkati çekerek, ABD ile Rusya arasında yaşanan gelişmelerin piyasaların odak noktasına yerleştiğini kaydetti.

ABD hükümeti, dün akşam saatlerinde Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini talep ederken, ayrıca, 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında da yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 78.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 76.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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