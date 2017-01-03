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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 77.866,96 puandan, serbest piyasada dolar 3,5380, avro ise 3,7090 liradan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 yükselişle 77.866,96 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 112,49 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,16 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 0,45 ile turizm oldu.

Dün, yılın ilk işlem gününe düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ve İngiltere piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle gün boyu düşük işlem hacmiyle yatay bir seyir izledi ve günü yüzde 0,49 azalışla 77.754,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de ISM İmalat Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 78.300 ve 79.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini belirten analistler, 76.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

AA Finans'ın enflasyon verisine ilişkin gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2016 yılında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7,83 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,99 olarak hesaplandı.

-Döviz


İstanbul serbest piyasada dolar 3,5380, avro 3,7090 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 3,5360 liradan alınan dolar 3,5380 liradan satılıyor. 3,7070 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,7090 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5400 lira, avronun satış fiyatı ise 3,7060 lira olmuştu.

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