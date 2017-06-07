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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 98.449,33 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 98.449,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 117,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile tekstil,deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile ticaret oldu.

Dün en yüksek 98.556,57, en düşük 97.740,12 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 98.331,54 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, yatırımcıların yarın hareketlenecek veri ve haber trafiğine odaklandıklarını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 seviyesinin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunabileceğini, 98.500 ve tarihi zirvesi konumundaki 99.278 seviyelerinin ise direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Muhabir: Bekir Gürdamar


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