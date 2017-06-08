Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 97.912,10 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 97.912,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 295,58 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Dün gün içinde 98.786,59 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahına bağlı olarak artan satış baskısı ile düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 97.616,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 97.700 ve 97.000 seviyelerinin destek, 98.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Küresel piyasalar açısında günün en önemli gündem maddelerinin ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifade, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim olduğunu ifade eden analistler, Katar krizi ile ilgili gelişmelerin de izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Bekir Gürdamar

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5