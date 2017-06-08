Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 97.912,10 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 295,58 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,25 ile gıda, içecek oldu.

Dün gün içinde 98.786,59 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahına bağlı olarak artan satış baskısı ile düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 azalışla 97.616,52 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 97.700 ve 97.000 seviyelerinin destek, 98.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Küresel piyasalar açısında günün en önemli gündem maddelerinin ABD'de eski FBI Direktörü James Comey'in vereceği ifade, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve İngiltere'de gerçekleştirilecek genel seçim olduğunu ifade eden analistler, Katar krizi ile ilgili gelişmelerin de izleneceğini dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artacağını tahmin ediyor. Öte yandan, nisan ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 3,9, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda yüzde 0,3 artacağı tahmin ediliyor.



Muhabir: Bekir Gürdamar