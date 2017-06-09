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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 98.404,00 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 yükselişle 98.404,00 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 426,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,47 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,05 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün açıklanan sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesinin ardından gün boyu pozitif seyreden BIST 100 endeksi, günü yüze 0,37 artışla 97.977,54 puandan tamamladı.

Analistler, dün Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen erken genel seçim sonuçlarının hiçbir partinin tek başına hükümet kuramayacağına işaret ettiğini belirterek, bugün İngiltere'den gelecek haber ve açıklamaların gün boyu piyasaları meşgul edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 97.700 ve 97.000 seviyelerinin destek, 98.500 ve tarihi zirvesi konumundaki 99.278 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, dolayısıyla iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getirdi.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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