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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 107.409,75 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 107.409,75 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 547,76 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,36 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile ulaştırma oldu.

Dün, güne pozitif başlayan ve 107.924,49 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 106.861,99 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 25-26 Temmuz’da düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanakları dün akşam yayımladı. Fed yetkilileri, son toplantılarında, bilanço küçültmeye eylül ayında başlanması konusunda uzlaşırken, faiz politikasında anlaşamadı.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal


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BİST 100Borsa İstanbulEkonomi
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