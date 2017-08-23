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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 artışla 108.727,43 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL(AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 132,98 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi ise yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün güne yükselişle başlayan ve en yüksek 109.247,44 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 108.594,45 puandan tamamladı.

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