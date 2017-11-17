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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,46 yükselişle 107.468,48 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,46 yükselişle 107.468,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 491,81 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,06 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile sigorta oldu.

Dün dünya borsalarındaki pozitif seyrin ve döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 109.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kaybıyla 106.976,67 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 seviyesinin destek, 108.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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