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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 102.995,13 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 102.995,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 653,30 puan artarken, bankacılık endeksi de yüzde 1,07, holding endeksi de yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde1,83 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

Dün döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 101.490,73 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarını telafi ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 102.341,83 puandan tamamladı.

Analistler, döviz kurlarının endeksin yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.500 seviyesinin destek, 104.500 puanın ise direnç olarak izleneceğini belirtti.

Bugün yurt içinde dış ticaret verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 2'nci Finansal İstikrar Raporu'nun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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Anahtar Kelimeler:
BISTEkonomiPiyasalar
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