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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 yükselişle 116.159,12 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,58 yükselişle 116.159,12 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 667,93 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,79, holding endeksi de yüzde 0,29 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 0,91 ile ulaştırma oldu.

Dün, uluslararası borsalardan negatif ayrışarak önceki günkü satış ağırlıklı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 115.491,19 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de aralık ayı istihdam raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.500 ve 118.300 seviyelerinin direnç, 115.000 ve 114.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Muhabir: Bekir Gürdamar

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100BorsaEkonomi
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