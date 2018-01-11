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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 114.329,36 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,65 yükselişle 114.329,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 739,90 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla değer kazanan yüzde 1,14 ile metal ana sanayi oldu.

Dün tahvil faizleri ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 112.884,40 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 113.589,45 puandan tamamladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirten analistler, yurt dışında Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı özeti ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu, 117.800-118.300 bandının ise direnç bölgesi olarak öne çıktığını dile getirdi.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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