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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 115.062,79 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 115.062,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 343,98 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri açılışta değer kazanırken, en fazla yükselen yüzde 0,73 ile madencilik oldu.

Dün analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 113.000 puan sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 artışla 114.718,80 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek, 115.000 ve 116.500 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı cari işlemler açığı beklentisi 3,9 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 45,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal

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