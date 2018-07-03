Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi spor dünya Trabzon
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Borsa güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 254,42 puan artarak 97.027,91 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselişle 97.027,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 254,42 puan ve yüzde 0,26 değer kazancıyla 97.027,91 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi de yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,05 ile gıda, içecek oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki düşüşlere karşın pozitif seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da 97.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 artışla 96.773,49 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç, 95.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5