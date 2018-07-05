Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar Hazar Denizi
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor

Borsa güne yükselişle başladı

- BIST 100 endeksi, 329,65 puan artarak 97.559,72 puandan açıldı

Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 yükselişle 97.559,72 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 329,65 puan ve yüzde 0,34 değer kazancıyla 97.559,72 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,48 ile sigorta oldu.

Dün uluslararası borsalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 artışla 97.230,07 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD'de 1,5 günlük resmi tatilin ardından bugün işleme açılacak piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın haziran ayı toplantısına ilişkin tutanaklar ve yoğun veri akışı takip edileceğini belirterek, veriler arasında, cuma günkü istihdam raporu öncesinde bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamının öne çıktığını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.700 puanın direnç olarak güçlendiğine değinen analistler, 95.500 seviyesinin de destek konumuna geldiğini söyledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BISTPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5